L’associazione Riformisti per San Miniato rinnova il Consiglio Direttivo

Il 13 Gennaio 2020 l’Associazione “Riformisti per San Miniato” si è riunita per rinnovare il proprio Consiglio Direttivo. Nata nel 2014 come lista di ispirazione socialista in appoggio al secondo mandato di Vittorio Gabbanini, l’Associazione ha continuato ad essere attiva sul territorio anche negli anni successivi, così nell’ultima tornata elettorale del Maggio 2019 per l’elezione del nuovo Sindaco di San Miniato ha presentato una nuova Lista Civica a sostegno del candidato del centro sinistra Simone Giglioli. La Lista Civica ha ottenuto un buon risultato elettoraleall’interno della coalizione vincitrice, riuscendo ad esprimere anche un proprio Consigliere Comunale, Lucio Pizza. Vistal’attenzione per importanti tematiche sociali e ambientali come per l’impegno manifestato contro la violenza sulle donne, i “Riformisti per San Miniato” hanno ottenuto due importantiriconoscimenti: l’avvocatessa Giulia Profeti è stata inserita nella Giunta Comunale come Assessore con deleghe alla Scuola, Politiche Socio-sanitarie, Abitative e Giovanili, Accoglienza e Integrazione, Legalità, mentre la dott.ssa Daniela Campisi è stata nominata Vice-presidente della Commissione Pari Opportunità.

Nella riunione per il rinnovo del Consiglio Direttivo è stato riconfermato Presidente Simone Telleschi, mentre sono stati nominati Andrea Lavecchia Vice-Presidente, Manuela Biancalani Tesoriere e Simona Menicagli Segretaria. Infinefaranno parte del nuovo Consiglio Direttivo: Fabio Grilli, Leonardo Guerri (“il Billo”), Riccardo Nieri, Lucio Pizza e Giulia Profeti, insieme a Simone Telleschi, Manuela Biancalani, Andrea Lavecchia e Simona Menicagli. In quell’occasione il riconfermato Presidente, Simone Telleschi, ha ringraziato tutti i soci per la fiducia manifestata, riconfermando l’impegno dell’Associazione nel portare avanti i punti programmatici espressi in campagna elettorale e rinnovando il proprio sostegno all’amministrazione comunale, che ha dimostrato professionalità e competenza.

Fonte: Ufficio Stampa

