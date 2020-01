Lavoro, Filo Firenze Fashion Academy offre corsi di formazione gratuiti in pelletteria

A chi cerca opportunità di lavoro nel settore della pelletteria, Filo Firenze Fashion Academy offre un corso di formazione gratuito, realizzato in collaborazione con Randstad Italia Spa e finanziato da Forma.Temp, per addetti al banco pelletteria e macchinisti.

Il settore della pelletteria toscana ha una valenza strategica per l'economia e lo sviluppo del territorio ed è un esempio di eccellenza anche a livello nazionale. Per questo motivo la Fashion Academy ideata da Laura Chini insieme a Gianni Stanzani, co-owner di FILO Firenze Locations&Academy, per far fronte alle esigenze delle aziende locali, si rivolge a giovani desiderosi di mettere a frutto le proprie abilità manuali, che ambiscano ad avere una professione in un settore che in Toscana rappresenta il 10% del PIL regionale. Nella provincia fiorentina viene prodotto oltre il 60% del fatturato mondiale della pelletteria di lusso e qui le aziende sono alla ricerca continua di personale altamente qualificato. “Conoscendo bene i processi di produzione e le dinamiche del ‘sistema distrettuale’, che comprende oltre 2.500 stabilimenti specializzati nella produzione di borse di lusso e accessori in pelle a Firenze e dintorni, vogliamo rispondere alle esigenze proprio di quelle aziende che qui possono attingere alla forza lavoro da assumere” afferma Laura Chini.

Il corso, che inizierà il 10/02/2020 e si concluderà il 03/04/2020 e sarà gestito da Randstad HR Solutions, avrà lo scopo di sviluppare le competenze di base come addetto al banco, montaggio e addetto alle macchine da cucire per lavorare in pelletteria e si rivolge a candidati con predisposizione a lavori manuali e fortemente interessati a intraprendere un percorso formativo-professionale nel settore della pelletteria e della moda in generale.

Il corso, della durata di 248 ore, si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 17.00 presso la sede della scuola a Palazzo Pucci, con ingresso in via dei Servi 31 rosso, a due passi dal Duomo di Firenze.

Chi fosse interessato può inviare il curriculum vitae aggiornato a: firenze5@randstad.it.

Fonte: Ufficio Stampa

