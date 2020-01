In piazza Puccini a Firenze si è consumata una lite per motivi di gelosia nella tarda serata di ieri, martedì 14 gennaio. Protagonisti due uomini e una donna. Alla fine è stata denunciata dalla polizia una persona. Tra i due uomini, uno di nazionalità indiana e l'altro peruviana, secondo quanto spiegato dalle forze dell'ordine, sarebbero volati insulti e spintoni. L'indiano è stato denunciato perché non in regola con il permesso di soggiorno.

