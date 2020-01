Lo spettacolo di Bracali al San Jacopo per i bambini e gli adulti ricoverati

“Alla scoperta delle meraviglie del mondo attraverso gli occhi del drone” è il titolo dello spettacolo che si terra venerdì prossimo 17 gennaio alle ore 17 nella Sala Cinzia Lupi del presidio ospedaliero San Jacopo di Pistoia, organizzato per i pazienti ricoverati e i loro familiari.

Promosso dalla direzione sanitaria dell’ospedale in collaborazione con il Rotary Club di Pistoia e Montecatini Terme, lo spettacolo è realizzato da Luca Bracali, il famoso fotografo pistoiese, che ha realizzato i filmati che saranno proiettati all’Ospedale. Dagli orsi polari ai lupi della steppa, dai templi della Thailandia, dalla Patagonia alle isole Svalbard lo spettacolo ripercorre i viaggi dell’autore “alla scoperta delle meraviglie del mondo attraverso gli occhi di un drone”

Chi è Luca Bracali.

Intraprende nel 1986 la carriera di fotografo e giornalista.

Ha viaggiato in 144 paesi, è autore di 13 libri e vincitore di 14 premi in concorsi fotografici internazionali. Dal 2008 è membro di APECS (Association of Polar Early Career Scientists) per i suoi contributi su ambiente pubblicato dai media. Nel 2009 è stato l’unico giornalista a raggiungere il Polo Nord geografico sugli sci. Nel 2010 Bracali debutta nel mondo della fine-art photography e le sue immagini vengono esposte, come personali, in musei e gallerie di Roma, Sofia, Kiev, Odessa, Copenaghen, Yangoon, Montreal e New York, oltre che a Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo. Ha firmato 210 servizi come regista per Rai 1, è documentarista per Rai 2 e Rai 3 ed è stato ospite in 50 trasmissioni e TG delle reti Rai come esploratore e story-teller. Quindici dei suoi ultimi reportage sono stati pubblicati da National Geographic. Dal 2017 diviene ambasciatore dell’associazione no-profit “Save the Planet”. Il Minor Planet Center di Cambridge ha intitolato a suo nome il 198.616esimo asteroide scoperto.

Socio del Rotary Club Pistoia Montecatini Terme.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia