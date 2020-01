Logo per marchio storico, Sorani (Confartigianato): "Protette aziende"

"Siamo soddisfatti per l'arrivo del logo che identifica il Marchio storico di interesse nazionale, istituito con decreto dal ministro Patuanelli per proteggere la proprietà industriale delle aziende storiche italiane, cioè le nostre eccellenze. Un provvedimento importante, soprattutto in questo momento, con molti marchi storici italiani che stanno finendo in mani straniere". Così il presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Alessandro Sorani, commenta il provvedimento - previsto dal Decreto crescita - che tra l'altro disciplina le caratteristiche e le modalità di iscrizione nel registro speciale "Marchio storico di interesse nazionale".

"E' una tappa importante. Però - avverte Sorani - è solo un piccolo passo rispetto a tutto quello che serve per offrire la garanzia di poter fare impresa di qualità sul territorio. Oltre a tutelare il marchio, è necessario snellire la burocrazia che mette in gravissima difficoltà le nostre imprese". Firenze conta ben 119 marchi storici, pari a circa il 25% delle imprese artigiane.

