Migranti, Lega: "Unione chiede più soldi a fronte di quali risultati?"

Il Gruppo Lega presenterà un'interpellanza al consiglio dell’Unione degli 11 Comuni per sapere le motivazioni della maggiore richiesta di contributi inoltrata al Ministero dell’Interno.

L'Empolese Valdelsa rinnova il progetto Sprar, finanziamento da 3 milioni.

“Presenteremo un’interpellanza all’Unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa, dopo aver appreso della richiesta inoltrata dall’Ente per l’accoglienza migranti sul territorio – affermano i consiglieri rappresentanti della Lega all’Unione – perché vogliamo sapere come vengono spesi questi soldi e con quali risultati. Il progetto Sprar nell’Empolese Valdelsa è stato sempre sbandierato come un fiore all’occhiello e un’eccellenza, ma se i costi lievitano c’è qualcosa che non torna. Oltretutto, di tutti i migranti ospitati in questi anni e che hanno usufruito della ‘particolarità dei servizi offerti’, quanti si sono davvero integrati, trovando un lavoro onesto, una casa e pagando le tasse? Dalle cronache locali, ci pare che in questi anni, tra arresti per spaccio e centri accoglienza chiusi perché diventati centrali della droga, e l’inchiesta ancora in corso sulla Multicons, se ne siano spesi anche troppi di soldi per i migranti”.

Il Capogruppo Lega di Empoli, Andrea Picchielli, afferma che i consiglieri della Lega dell'Empolese Valdelsa sono sul piede di guerra per ristabilire chiarezza e trasparenza in questo ambito. "Ci muoveremo con richieste di accessi agli atti nei comuni”.

“Grazie al decreto Salvini, che è ancora in vigore, i flussi di arrivo di migranti sono sostanzialmente calati, e se si pensa a un fenomeno solo estivo, si sbaglia di grosso. A gennaio 2018, infatti, furono 4.182 gli sbarchi, mentre nello stesso mese del 2019, con il decreto Salvini in vigore, solo 202 (fonte: Ministero dell’Interno, Cruscotto statistico giornaliero, a cura del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione) – spiega il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti – quindi questo improvviso innalzamento dei costi per un progetto che dovrebbe ormai essere a regime, mi sembra quantomeno da chiarire. Anche alla luce del calo delle presenze degli ospiti nei centri accoglienza”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa