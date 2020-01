Nonlobuttovia apre un nuovo spazio dedicato al riciclo di mobili

A Empoli nasce un nuovo spazio del riuso e riciclo targato Lilliput Empoli, questa volta sarà dedicato ai mobili. Proprio così. E’ l’economia circolare che cresce e si scopre in cose nuove.

Come nello spirito di Nonlobuttovia, già attivo alla Vela Margherita Hack di Avane con abbigliamento e vestiario, dove tutte le seconde domeniche del mese, si possono prendere e portare mobili in buono stato.

Il nuovo spazio sarà inaugurato sabato 18 gennaio 2020, alle 18, al Palazzo delle Esposizioni, lato parcheggio alberato, Piazza Guido Guerra a Empoli.

Al taglio del nastro dello spazio, che porta l'insegna realizzata dall'artista Fabrizio Forma, parteciperà l’assessore all’ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini; l’amministrazione comunale ha infatti messo a disposizione i locali e supportato l'iniziativa.

ORARI DI APERTURA DI NONLOBUTTOVIA-MOBILI - Resterà aperto il secondo giovedì dalle 9 alle 12.30, il quarto giovedì dalle 15 alle 19 e la prima e terza domenica dalle 10 alle 13 (agosto escluso).

REGOLAMENTO PER GLI UTENTI DEL NONLOBUTTOVIA-MOBILI –

- Chi vuole prendere dei mobili deve munirsi di una tessera della validità di un anno solare. Si può fare soltanto una tessera per famiglia. La tessera di Nonlobuttovia mobili è indipendente da quella di Nonlobuttovia di Avane.

- Con una tessera si possono prendere al massimo cinque mobili l’anno e non più di uno al mese. Non è consentito prenotare i mobili per il mese successivo.

- I mobili verranno ritirati gratuitamente con le stesse modalità di Alia. Se l'utente ha necessità che il mobile venga prelevato e/o smontato (o consegnato) nella propria abitazione, le modalità del servizio dovranno essere concordate con gli operatori.

- I mobili scelti devono essere ritirati entro sette giorni, dopodiché saranno rimessi a disposizione del pubblico.

- Si accettano solo mobili in buono stato.

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI PER IL RITIRO DI MOBILI – Contattare il numero 370 3790973.

