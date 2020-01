Nuovi led per 170 lampioni a Ponticelli: quasi 100mila euro di spesa

Sono iniziati in questi giorni i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione della zona industriale di Ponticelli e di via Francesca Sud. L’intervento consisterà nella sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi corpi a led e interesserà circa 170 pali dell’illuminazione, finanziato in parte grazie ai fondi del progetto “ Misure di sostegno per gli investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” art. 30 comma 1 D.L. 30 Aprile 2019, n. 34.

“La spesa complessiva dell’opera è 98.000 euro - dichiara il Sindaco Ilaria Parrella -. Questo è un nuovo step del progetto di riduzione dei costi energetici relativi all’illuminazione pubblica su cui questa amministrazione lavora già da diverso tempo. Riteniamo infatti che questi interventi siano di fondamentale importanza per il territorio comunale e una viabilità più sicura ai cittadini.”

“Per la realizzazione di tale progetto verrà utilizzata la tecnologia led con vantaggi in tema di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, con l’attenzione rivolta verso la salute dei cittadini e la tutela per l’ambiente in cui viviamo”, afferma Elisabetta Maccanti, Assessore all’Ambiente.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

