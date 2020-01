Paolo Conte Lucca: la leggenda ospite nel 2020 per il Summer Festival

Un esordio all'età di 83 anni per Paolo Conte al Lucca Summer Festival. In piazza Napoleone uno dei suoi due concerti italiani per il tour estivo di quest'anno. L'appuntamento è per venerdì 24 luglio. Attenzione: i biglietti saranno in vendita a partire da domani, giovedì 16 gennaio, alle 10, sui portali ticketone.it e dalessandroegalli.com.

Così introducono il concerto gli organizzatori: ""A Lucca Conte riproporrà tutti i suoi grandi classici a partire da Azzurro, brano che è stato lo spunto del disco 'Live in Caracalla - 50 years of Azzurro' a cui ha fatto seguito il tour che ha il cantautore a esibirsi nei più importanti teatri europei e che a luglio lo farà approdare al festival toscano".

