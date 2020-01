Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro altri veicoli: forse un malore

Grave incidente nel pomeriggio in zona Ponte a Greve. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale intorno alle 17.15 il conducente di un'auto, probabilmente per un malore, ha perso il controllo del veicolo finendo per sbattere contro altri veicoli fermi in attesa di riprendere la marcia. Complessivamente i mezzi coinvolti sono sette. Cinque le persone portate in ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118. La circolazione in via Baccio da Montelupo-Ponte a Greve è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi fibo alle 19.15 circa. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze