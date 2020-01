Si contano 9 km di coda per un tamponamento avvenuto sull'autostrada A1 tra Aglio e Calenzano, in direzione Firenze. Alle 7.45 è avvenuto lo scontro che ha coinvolto 4 camion nella galleria Croci. Il traffico scorre solo sulla corsia di sorpasso. I mezzi saranno rimossi nell'arco della mattinata. Sul posto la polstrada e il personale di Autostrade per l'Italia.

