Ricercati per furti a turisti, arrestati al casello di Arezzo

Ieri martedì 14 gennaio la polizia stradale di Arezzo ha arrestato 4 uomini specializzati nel derubare i turisti . L’arresto è avvenuto al casello sull’A/1 dopo che l’auto guidata da uno degli arrestati, con targa rumena, era stata fermata per dei controlli. Uno di loro ha esibito una carta d’identità che ha insospettito gli agenti e che si è poi rivelata falsa. Con il suo vero nome era infatti stato condannato a 6 mesi di reclusione per furto ad un turista a Roma nel 2006. L’uomo è stato ora arrestato e segnalato per uso di documenti falsi.

