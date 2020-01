Riparte l’attività della Consulta del Volontariato a Fucecchio

Il fitto tessuto di associazioni che caratterizza la realtà fucecchiese si ritrova per proseguire e ampliare le attività della Consulta del Volontariato, l’organismo nato per promuovere e sostenere il volontariato attraverso lo sviluppo di relazioni continuative tra le istituzioni pubbliche e le varie organizzazioni, favorendo forme di collaborazione che possano sfociare in progetti ed iniziative comuni.

Il neo assessore alla politiche sociali, Emiliano Lazzeretti, ha convocato tutte le contrade, le associazioni di volontariato e sportive del territorio per mercoledì 22 gennaio alle ore 21,15 in Comune. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione e comprendere quante sono le associazioni che intendono iscriversi all’albo comunale e a prendere parte attiva alla Consulta in futuro. In un incontro successivo poi verrà eletto il direttivo e il nuovo presidente.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

