SAS, Cellai (FI): "Sindaco debole e poco credibile a mettere mano oggi alla società"

"Il sindaco Nardella oggi in conferenza stampa annuncia la futura riorganizzazione di SAS e il suo commissariamento. Una difesa debole e tardiva, ci pare, che sembra più che altro voler sviare l'attenzione da quanto fino ad oggi accaduto nella società. E nel comunicato pubblicato in rete civica non spende una parola sui tanti, tantissimi casi emersi di multe archiviate ai 'soliti noti'. Eppure si tratta di una pratica odiosa, che contraddice clamorosamente il principio di uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, principio di cui il PD, a parole, sarebbe paladino". Questo il commento del capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai.

"Se Rebecchi ha fatto così bene come direttore generale, perché oggi viene allontanato? Ha risanato la società, ci spiega Nardella, ma noi ci chiediamo: non ha nessuna responsabilità in ciò che avveniva sotto il suo naso in SAS? E se non lui, chi altri sapeva e ha coperto i comportamenti illegalli? Questo dovrebbe spiegarci oggi il sindaco – aggiunge il capogruppo azzurro –. In questa vicenda i fiorentini si sentono presi in giro, e alle responsabilità che vengono accertate in queste ore dalla magistratura non possono non aggiungersi quelle politiche, pesantissime, da parte di Nardella e della giunta PD"

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

