Scuolabus sospeso nel vuoto a Camporgiano, alunni illesi

Un bus scolastico che collega le frazioni Casciana e Cascianell, è rimasto sospeso nel vuoto su un fossato di 15 metri, ieri mattina, per alcuni secondi. L'episodio nella mattina di ieri ha visto coinvolti 4 alunni della scuola media di Camporgiano, una accompagnatrice e l'autista. L'asfalto era ghiacciato e durante una manovra di retromarcia, le ruote posteriori sono scivolate facendo slittare il bus verso il burrone. Fortunatamente gli alberi a margine della strada hanno arrestato lo scivolamento del mezzo verso il vuoto. In quel frangente gli occupanti sono usciti dal bus illesi. I ragazzi sono stati accompagnati a scuola da un genitore. Il mezzo è stato rimosso nel pomeriggio.

“Quanto è successo rende nuovamente evidente come siano del tutto inadeguati alcuni mezzi del trasporto pubblico su gomma in Toscana. Specialmente nelle strade di montagna occorre avere a disposizione autobus che non siano “transatlantici”. Confidiamo – afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Gabriele Bianchi - che con la nuova assegnazione del servizio TPL simili episodi non si ripetano. Dobbiamo essere certi che quando i nostri ragazzi vanno a scuola siano al sicuro e in buone mani.”

