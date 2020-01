Intensificati i controlli antidroga in centro a Pisa da parte della guardia di finanza. Un 40enne, residente a Pisa, è stato trovato in possesso di cinque grammi di marijuana. L'uomo era in piazza Santa Caterina quando è stato fermato e controllato dalle fiamme gialle. Il 40enne è stato segnalato alla prefettura pisana per uso personale di stupefacenti.

Tutte le notizie di Pisa