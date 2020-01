Senso unico alternato sul ponte sull'Arno a Lastra a Signa

Saranno effettuate domani, 16 gennaio, le verifiche sul ponte sull'Arno a cura dell’Università di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Civile in accordo con i Comuni di Lastra a Signa e Signa, finalizzate allo studio e monitoraggio di eventuali criticità statiche del ponte sull’Arno e della passerella pedonale.

Per svolgere tali operazioni sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria dalle 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni di approntamento, varo, alaggio e smobilitazione dell’imbarcazione necessaria per il controllo strutturale del ponte.

Nel medesimo lasso di tempo sarà vietato il transito ai pedoni sul marciapiede del lato del ponte dove vengono effettuatele operazioni sopra indicate.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

