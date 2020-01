Tira una valigia addosso ai carabinieri: arrestato a Prato

I carabinieri di Prato hanno effettuato ieri un maxi controllo in tutte le aree 'sensibili' del centro cittadino: Stazione Centrale, Porta al Serraglio, Piazza Mercatale e Viale Vittorio Veneto.

Il bilancio è di 3 persone arrestate. Si tratta di un 50enne che doveva scontare 7 anni e 2 mesi di condanna per furto aggravato, un 32enne nigeriano irregolare in Italia perché trovato con 2 dosi di eroina (in ospedale ha poi espulso altri 5 ovuli della stessa sostanza) e un 29enne marocchino che ha aggredito i carabinieri tirando loro contro una valigia. Quest'ultimo è stato controllato in via Giannone ma non poteva stare lì perché gravato da un divieto di ritorno a Prato. Quest'oggi si terrà il processo per direttissima.

Tutte le notizie di Prato