Tre anni senza dichiarare redditi, due persone nei guai in Valdelsa

La guardia di finanza entra in azione in Valdelsa nei confronti di due persone che, tra il 2014 e il 2017, non hanno dichiarato i redditi.

La minuziosa attività svolta ha permesso di ricostruire un ammontare sottratto a tassazione pari a circa 82 mila euro, in conseguenza del quale i soggetti sono stati qualificati come “evasori totale”. Immediata la segnalazione da parte dei finanzieri alla competente Agenzia delle Entrate per le conseguenti procedure sanzionatorie e di recupero delle imposte evase.

Secondo la vigente normativa infatti, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi riguarda anche tutti quei soggetti che nel corso dell’anno hanno avuto più datori di lavoro e, di conseguenza, ricevuto più Certificazioni Uniche. Ciò nasce dall’esigenza di determinare l’esatto ammontare dell’IRPEF dovuta che deve essere calcolata sulla sommatoria di tutti i redditi percepiti in uno stesso periodo di imposta.

