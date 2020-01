Use, i risultati del weekend del vivaio

Ecco come sono andate le giovanili dell'Use nel weekend.

Il punto sul nostro vivaio

Under 20 Elite

Biancorosso Sesa-Valdicornia 77-55

Biancorosso Sesa

Berti L. 3, Landi 10, Calugi 19, Falaschi 8, Maltomini 8, Bellucci 8, Pinzani 6, Vercesi 2, Mancini 2, Berti E. 3, Califano, Bagnoli. All. Mazzoni (ass. Carmignani)

Parziali: 22-17, 44-31, 63-39, 77-55

Under 20 Silver

Reggello-Biancorosso Sesa 61-72

Biancorosso Sesa

Fratini 26, Carpignani 10, Vincelles 6, Kamal 6, Gargelli, Bernini 4, Biffignardi, Bulleri, Bianchi 14, Monizio, Riva 6. All. Pagliai (ass. Cinali/Escriva)

Under 18 Gold

Pall. 2000 Prato-Biancorosso Sesa 74-79

Biancorosso Sesa

Maltomini 3, Mazzoni 11, Morosi, De Francesco ne, Casini ne, Berti 7, Sani, Pozzolini 2, Syll 4, Cerchiaro 19, Giannone 33, Mica. All. Marchini (ass. Mazzoni)

Biancorosso Sesa-Pl Livorno 98-33

Biancorosso Sesa

Maltomini 9, Mazzoni 17, De Francesco 2, Casini 2, Berti 7, Sani 2, Syll 13, Cerchiaro 13, Giannone 17, Mica 8, Cappelletti 5, Ganarossa 3. All. Marchini (ass. Mazzoni)

Parziali: 17-12, 41-20, 72-24

Under 18 Silver

Biancorosso Sesa-Folgore Fucecchio bianca 56-43

Biancorosso Sesa

Borsini 2, Scalzo J., Scalzo N., Scali, Lepori 5, Andreotti 3, Dianda 7, Panchetti 6, Leporatti 1, Biondi, Fioravanti 8, Palatresi 24. All. Cappa

Under 16 Eccellenza

Firenze Academy-Biancorosso Sesa 62-65

Biancorosso Sesa

Desideri 24, Turchi, Bellucci, Nencioni, Crociani, Sani, Fontani 17, Banchi, Iannone 3, Menichetti 14, Ciampi 2, Montagnani 5. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Parziali: 16-11, 32-36, 45-47, 62-65

Under 15 Eccellenza

Cecina-Biancorosso Sesa 81-66

Biancorosso Sesa

Rocchini, Marinai, Fogli 27, Giacomelli 9, Tognelli 5, Nencini 2, Pscini 1, Candioti 2, Gambassi, Montagnaro 9, Pistolesi 5, Fanciullacci 6. All. Mazzuca (ass. Mazzoni)

Parziali: 33-11, 47-36, 67-50, 81-66

Under 14 Elite

Donoratico-Biancorosso Sesa 35-60

Biancorosso Sesa

Aramini 13, Bologni, Ferrario 2, Cerchiaro 2, Francioli 6, Spinelli 8, Bellucci 7, Parentini, Chiarugi 4, Cei 17, Bacchi, Guido 1. All. Magagnoli (ass. Calandra)

Parziali: 7-17, 10-16, 8-14, 10-13

Biancorosso Sesa-Don Bosco Livorno 76-49

Biancorosso Sesa

Aramini 10, Bologni, Ferrario 6, Cerchiaro 2, Francioli 12, Spinelli 10, Bellucci 10, Parentini 6, Chiarugi 5, Cei 11, Bacchi 2, Ciardi 2. All. Magagnoli (ass. Calandra)

Parziali: 18-8, 14-16, 19-11, 25-14

Under 14 Silver

Biancorosso Sesa-San Casciano 74-38

Biancorosso Sesa

Fontanelli 8, Scardigli 3, Tayar 23, pepe 20, Arfaioli 2, Bettarini 4, Cavallaro 4, Freschi, Migliorini 6, Mazzanti 4. All. Cappa

Pall. Empoli-Biancorosso Sesa 58-53

Biancorosso Sesa

Cuozzo 2, Scardigli 7, Tayar 12, Pepe 4, De Santis, Bettarini 4, Cavallaro 2, Morelli 2, Freschi, Migliorini 18, Mazzanti 2. All. Cappa

Under 18 femminile

Use Scotti Rosa-Cestistica Prato 67-61

Use Scotti Rosa

Govadjio 4, Franchini 8, Ruffini 8, Aramini ne, Francalanci 17, Pelagotti 7, Abdyli ne, Malquori 8, Bellantoni, Lepori, Calugi, Bastianoni 13, Alderighi 2. All. Cesaro (ass. Cioni)

Parziali: 15-11, 27-25, 46-47, 67-61

Under 16 femminile

Use Scotti Rosa-Prato blu 65-36

Use Scotti Rosa

Persia, Capaccioli, Casini 20, Pezzatini 2, Abdyli 2, Ancillotti 9, Antonini 20, Ugolino, Campatelli 4, Fiaschi 6, Mugnaini, Lala 2. All. Ferradini

Parziali: 17-5, 32-12,45-27

Convocazione in una selezione: Sara Casini, 2006, è stata convocata nella selezione regionale

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

