Vandalismo a Palaia, forate ruote di 9 auto: scattano le denunce

Sembrava la solita mattina per gli abitanti di Palaia. Sveglia presto, preparazione e via alla macchina per dirigersi a lavoro. Ma qualcosa è andato storto: un risveglio amaro attendeva alcuni cittadini che, una volta giunti alla propria auto, l’hanno trovata con le ruote a terra.

È successo nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 2020, a circa 9 auto in sosta nel parcheggio antistante al cinema teatro ‘Don Vegni’, sulla strada provinciale palaiese provenendo da Forcoli.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Palaia. Da quanto si apprende dal primo cittadino Marco Gherardini, verso l’ora di pranzo risultavano 5 le denunce dei proprietari presentate in caserma. Le macchine vandalizzate però risulterebbero essere 9, come si apprende dai post degli stessi cittadini pubblicati sui gruppi territoriali di Facebook.

Il sindaco Gherardini è entrato nel merito della vicenda, precisando le mosse attuate dal Comune sulla questione sicurezza: “È stato redatto in questi mesi di amministrazione un progetto di videosorveglianza sul territorio, su cui è stato richiesto un finanziamento regionale. Con quest’ultimo e attraverso le risorse del Comune andremo a realizzarlo su tutto il territorio nei prossimi mesi”. Un impegno nella sicurezza che vede Palaia muoversi verso il controllo e l’occhio vigile da parte dei cittadini, come ha proseguito Gherardini: “Il Comune ha inoltre firmato con l’Unione Valdera il protocollo per il ‘controllo di vicinato’ in Prefettura a Pisa. Adesso ci stiamo adoperando per realizzarlo in tutta l’area comunale”. Si indaga quindi, in un paese ritenuto prevalentemente tranquillo come Palaia, dove probabilmente un evento del genere risulta insolito e dove non ci si aspetta di trovare una decina di macchine fuori uso per vandalismo, per scoprire chi sia stato a compiere questo atto. “Spero che le forze dell’ordine riescano a trovare il responsabile di questo gesto incivile” ha concluso il primo cittadino.

Margherita Cecchin

