Aggressione omofoba a Altopascio, la vittima a Pomeriggio 5: "Ecco come è andata"

Simone, il ragazzo aggredito a Altopascio, ha detto la sua. Il 19enne è finito al centro di una vicenda sulla quale stanno indagando le forze dell'ordine, ma che ha colpito molto l'opinione pubblica e la Toscana in generale. Oggi, giovedì 16 gennaio, ne ha parlato con Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque.

Ballerino, originario di Santa Croce sull'Arno, sarebbe stato vittima di un'aggressione omofoba durante una serata in un discopub di Altopascio. Era insieme alla sue amiche Francesca e Chiara, presenti anche durante il collegamento con Canale Cinque.

Cosa è successo? A parlare è Simone: "Sono stato bloccato da due ragazzi, mi hanno accerchiato e colpito con uno schiaffo. Mancava poco alle 3, stavo ballando e andava tutto bene, poi è successo il fattaccio".

Ancora scosso, Simone ha approfondito: "Due ragazzi mi hanno fatto muro. Li ho salutati ma non mi hanno risposto. Andandomene mi hanno trattenuto reggendomi per la spalla. Io gli ho detto che non mi sembrava il caso, ma senza neanche darmi il tempo di difendermi mi hanno strappato la camicia. Inizialmente pensavo fosse un modo di approccio ma poi mi è arrivato uno schiaffo. Ho avvisato il mio compagno e le mie amiche. Nel momento in cui hanno dato fastidio a me facevano dei versi, dopo sono intervenute delle mie amiche".

Francesca e Chiara sarebbero andate a chiedere spiegazioni e sarebbero state aggredite. Proprio Francesca ha affermato: "C’erano tre ragazzi nel bagno e mi hanno detto che l’hanno fatto perché era gay. Io gli ho risposto che era meglio essere gay e lesbiche che eterosessuali. A quel punto mi hanno accerchiato e aggredito, e mi hanno rigirato il polso".

L'aggressione non si sarebbe esaurita lì, ha detto Francesca: "C'erano tre ragazzi nel bagno e una ragazza nascosta. Questa mi ha preso violentemente per i capelli, mi ha tirato verso di loro, tutti i maschi mi hanno accerchiato, Chiara ha tentato di difendermi ma è stata presa per il collo e spinta in mezzo a questa folla, e questi poi mi hanno accerchiato e iniziato a prendere a calci e cazzotti".

La stessa Francesca è stata trasportata dall'ambulanza in ospedale per la ferita alla mano. "Siamo convinti che l’aggressione è avvenuta perché omosessuale" ha continuato l'amica.

Intanto il locale altopascese ha pubblicato un post sulla pagina Facebook prendendo le distanze per la vergogna di quanto accaduto e esprimendo solidarietà alla comunità LGBT. Anche molte amministrazioni comunali hanno voluto testimoniare solidarietà verso Simone.

