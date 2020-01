Incidente senza feriti quello avvenuto alla rotatoria dell'uscita Fi-Pi-Li di Empoli centro, che collega anche la città con l'imbocco per la nuova Srt 429 verso Castelfiorentino. Oggi pomeriggio un camion si è ribaltato sul lato sinistro alla rotatoria, sembra per un guasto meccanico. Sul posto la polizia municipale e la polstrada di Empoli. Non ci sono feriti né danni per fortuna, solo uno strano spettacolo per gli automobilisti che passano dall'affollata rotonda.

