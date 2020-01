Carrozzeria a Empoli senza autorizzazione per il forno da verniciatura: denunciato titolare

Aveva aperto 6 anni fa una carrozzeria in una frazione a est di Empoli, ma senza autorizzazioni per il forno da verniciatura e con un errato smaltimento dei rifiuti. Per questo la polstrada di Firenze e la polizia municipale di Empoli hanno denunciato un 34enne di origine romena ieri. I controlli hanno appurato che nei locali dove l’uomo riparava le auto erano accatastati oli esausti, pneumatici, imballaggi e batterie, con il rischio che le sostanze inquinanti si disperdessero nell’ambiente. Assieme al supporto degli esperti di Arpat dell'Empolese Valdelsa, gli agenti hanno provveduto al sequestro del forno per verniciatura.

