Con 11 armi irregolari acquistate in Slovenia, denunciato a Viareggio

Aveva un arsenale in casa: 6 carabine e 5 pistole ad aria compressa, tutte provenienti dal mercato sloveno, con 104 cartucce. La questura di Lucca ha denunciato un 56enne di Viareggio. Rischia da 6 mesi a 3 anni di reclusione e multe cospicue. Le armi erano state comprate su internet. Il denunciato inoltre deteneva, regolarmente, sei armi comuni da sparo che sono state ritirate dall’Ufficio Armi del Commissariato PS di Viareggio in via cautelare, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

