Danneggiamenti auto a Cisanello, riunione in prefettura

Presieduta dal Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, si è tenuta nella serata odierna, in Prefettura, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dell’Asssessore del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, del Presidente della Provincia Massimiliano Angori, dei vertici delle Forze dell’Ordine e del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (A.O.U.P.), Silvia Briani e del Direttore amministrativo Carlo Milli.

All’ordine del giorno i recenti episodi di danneggiamento in danno di autoveicoli in sosta nella aree di parcheggio del complesso di Cisanello. Il Questore Paolo Rossi ha riferito sulle denunce presentate dai dipendenti dell’Azienda evidenziando che sono in corso accertamenti mirati. Il Prefetto ha disposto che le Forze dell’Ordine operino, nell’immediato, per rafforzare la vigilanza nell’area. Al contempo, l’Azienda disporrà idonee misure di prevenzione di analoghi episodi.

Fonte: Prefettura di Pisa

Tutte le notizie di Pisa