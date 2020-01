Dieci anni di Domo 25: aumenta il personale e l'azienda si rinnova

Domo 25 conclude i festeggiamenti del decennale della propria attività riaprendo a Empoli il rinnovato punto vendita di via Zandonai 25, nel quartiere di Pontorme.

La riapertura è avvenuta lo scorso martedì, 14 gennaio, al termine di una serie di importanti lavori avviati a metà dello scorso anno. Per l'azienda degli imprenditori Gianna Negrotti e Andrea Fedrigo, specializzata nella vendita e nell'assistenza al cliente per quanto riguarda la gestione degli spazi abitativi, si tratta di un importante salto in avanti. Con la riapertura del nuovo punto vendita, che si sviluppa su 280 metri quadrati, è stato intanto incrementato il personale e, secondo le aspettative aziendali, potrebbero anche essere inserite nuove figure professionali nel corso dei prossimi mesi.

«Il segreto è la crescita costante – spiegano i due imprenditori – pensando alla strada fatta in questi dieci anni, siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti, merito di tanto lavoro anche dei nostri collaboratori, gli arredatori gli installatori e il team dell'Agenzia Negligé che ci supporta nel marketing, ma soprattutto dell'apprezzamento da parte della clientela. È per loro che abbiamo sentito la necessità di rinnovarci, per dare la possibilità di scegliere fra una gamma di prodotti ancora più completa ed esclusiva ma anche far provare un'esperienza di acquisto più piacevole».

Una delle curiosità inserite da Domo 25 sarà quella di poter vedere il progetto della propria cucina in realtà aumentata: «Grazie al nuovo software VIRTUO – spiegano Negrotti e Fedrigo – interagiamo e scopriamo il progetto ancora prima che sia realizzato. Chi lo ha provato lo definisce entusiasmante».

Tra le novità del punto vendita, quelle che spiccano di più sono le proposte Bagno Scavolini e le due nuove cucine con volumi maggiorati del 10% per avere ancora più capacità di contenimento: una di queste è il modello MIA progettato da Scavolini in collaborazione con lo Chef Carlo Cracco. Non solo: grazie alla grande esperienza maturata in questi anni, il top brand Scavolini ha riconosciuto Domo 25 come partner ufficiale per la zona dell'Empolese conferendo dunque ulteriore valore all'attività svolta.

Una grande specializzazione dell'azienda sta invece nella progettazione e realizzazione delle camerette e sulla cura di tutte le fasi di lavoro: dalla valutazione, analisi e scelta dei migliori fornitori, alla comprensione delle esigenze esposte dal cliente, alla progettazione e indicazioni sulle migliori soluzioni da adottare, all’ottimizzazione dei costi e delle tempistiche di consegna nonché al montaggio. Da martedì Domo 25 ha ripreso il suo consueto orario di apertura: dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20:00, la domenica dalle 16 alle 20 con chiusura il lunedì.