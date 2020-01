Due trofei in Versilia per la giovane tennista Vittoria Vignolini

Vittoria Vignolini (Hermes Progetto Tennis Valbisenzio ) classe 2009 e al primo anno under 12 conquista due tornei prestigiosi in Versilia (l'under 12 al Tc Italia di Forte dei Marmi e l'under 14 al Tc Taddei a Marina di Pietrasanta) riuscendo a giocare un tennis incredibile e a vincere ben 14 partite consecutive. L'atleta valbisentina ha avuto la forza di vincere sia il torneo under 12 che il torneo under 14 femminile battendo tra le altre 5 bambine di terza categoria. Un risultato fuori dal comune che conferma che quando c'è stoffa e passione si possono ottenere grandi risultati "Vittoria è alle sue prime esperienza agonistiche - spiega il maestro Alberto Stefanini - possiamo dire che è un risultato fuori dal comune ma è una ragazzina che cerca sempre il punto e che si diverte a giocare. Fin da piccola aveva questa grande passione e viene tutti i giorni al tennis non solo a giocare ma anche a vedere i suoi amici e a stare in compagnia. Tra l'altro la trasferta per il nostro piccolo club è andata molto bene perché Matteo Stefanini (2006) nell'under 14 è stato fermato solo in semifinale dal campione Toscano Ghilarducci ed ha vinto con giocatori di Lucca e Spezia che avevano una classifica migliore e un plauso anche a Matilde Cenci che ha raggiunto i quarti di finale nell'under 14. Lavoriamo con professionalità e soprattutto con passione e il fatto che 65 famiglie ci affidino i loro ragazzi è un grande stimolo per altre soddisfazioni non solo agonistiche ma anche di crescita personale".

Fonte: Ufficio stampa

