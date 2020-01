Finge l'infarto per non sottoporsi all'etilometro: denunciato

La polizia stradale di Siena ha denunciato un 46enne albanese residente a Colle Val d'Elsa che stava al volante della sua Mercedes in stato di ebbrezza sull'Autopalio. L'auto è stata fermata a Badesse. L'uomo ha tentato di raggirare la polizia stradale accusando un finto infarto. Quando gli agenti, che si erano accorti del tentativo di scampare all'etilometro dell'uomo, hanno contattato il 118, i sanitari inviati hanno escluso che l'uomo avesse bisogno di cure. ed era brillo. L'uomo quindi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, procurato allarme e resistenza. Oltre al ritiro della patente, sono stati decurtati 15 punti sulla stessa. In più verranno notificati mille euro di multa per eccesso di velocità. Il connazionale presente in auto è stato anch'egli denunciato, ma per non avere il permesso di soggiorno.

Tutte le notizie di Monteriggioni