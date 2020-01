La questione del tribunale a Empoli finisce in Senato: la soddisfazione della Lega

Il capogruppo Lega ad Empoli Picchielli commenta soddisfatto: "La Lega ha subito sostenuto l'iniziativa dell'Associazione per il Tribunale di Empoli per riportare il Tribunale ad Empoli. E' fondamentale la rappresentanza della giustizia sul nostro territorio e come Lega ci stiamo battendo in tutte le sedi per arrivare a questo obiettivo. All'Unione dei Comuni a fine dicembre è stata votata all'unanimità la nostra mozione ( congiunta con il PD ) che va in tale direzione.