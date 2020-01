Lavori in corso, proseguono le asfaltature a Marina di Pisa

Proseguono le asfaltature a Marina di Pisa, iniziate nella giornata di ieri. In contemporanea al completamento dei nuovi asfalti in via Andò e via Orlandi, il cantiere sta proseguendo in via Gusmari e via Lanfreducci, che si aggiungono alla lista delle nuove asfaltature sul litorale. Oltre alle modifiche al traffico previste in via Andò e via Orlandi si aggiunge quindi la chiusura al traffico e il divieto di sosta anche in via Gusmari e via Lanfreducci, in orario 8 – 19 a partire da oggi fino a mercoledì 22 gennaio (eccetto sabato e domenica) per consentire il completamento dei lavori e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale.

Ancora in corso gli interventi di ripristino dell’asfalto in zona La Cella, in via Vecchia Tranvia, via Sempione, via Cervino e via Monte Bianco, mentre è stata completata nella giornata di oggi giovedì la manutenzione e pulizia della croce pisana al centro del Ponte di Mezzo. Infine per domani venerdì sono previste le chiusure dei passaggi a livello all’altezza di via di Gagno, via del Marmigliaio e via Tino di Camaino (pedonale), dalle ore 23 di venerdì sera fino alle ore 5 di sabato mattina, al fine di consentire a RFI Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane i lavori di scarico di rotaie in funzione del futuro rinnovamento della tratta Pisa-Lucca.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

