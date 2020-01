Lavori Fi-Pi-Li, nuova chiusura notturna. In mattinata code in direzione Firenze

Ancora lavori sulla Fi-Pi-Li in notturna dopo le chiusure in notturna del 13 e 14 gennaio. Stavolta la Città Metropolitana ha disposto lavori di ripristino della pavimentazione. Si prevede la chiusura tra gli svincoli di Empoli Est e Empoli Centro in direzione Pisa dalle 22 di venerdì 17 gennaio alle 6 di sabato 18 gennaio. Questa mattina, a causa dei lavori, si sono toccati picchi di code per 8 km, secondo quanto segnalato dal Cciss. Il tratto 'incriminato' era quello tra lo svincolo di Empoli Est e quello di Lastra a Signa in direzione Firenze dalle 7 del mattino.

Tutte le notizie di Empoli