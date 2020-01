Il Circolo di Cortenuova si riempie di libri: iniziativa libera e gratuita

Libri in circolo è la piccola biblioteca che da oggi, giovedì 16 gennaio, è a disposizione di tutti i cittadini della frazione empolese di Cortenuova.

Il circolo Arci di Cortenuova, su iniziativa del suo presidente Roberto Iallorenzi, che è anche consigliere comunale, ha organizzato uno spazio che ospita quasi trecento libri, che potranno essere presi in prestito in modo del tutto gratuito.

“L’idea è quella di creare un circolo virtuoso di lettori per diffondere la buona pratica della lettura e dello scambio. La nostra iniziativa - spiega Iallorenzi - mira a coinvolgere le persone che frequentano il nostro circolo e non solo. Nella città di Leggenda- festival della lettura e dell’ascolto è giusto che ci siano anche piccole iniziative come la nostra e speriamo che questa idea possa contagiare in modo positivo tutti coloro a cui piace leggere.

Pensiamo che sia un servizio utile anche per chi ha più difficoltà a muoversi, come succede spesso ai più anziani o a chi ha poco tempo a disposizione, e trova più semplice prendere un libro laddove passa il suo tempo libero. Un ringraziamento va a tutti i soci del circolo che si sono appassionati da subito al progetto e che si sono attivati per organizzare al meglio questo spazio, in particolare a Ausilia, Francesca e Sara che hanno selezionato e sistemato i libri”.

“L'iniziativa promossa dal circolo Arci di Cortenuova, e in particolare dal suo presidente, è davvero di grande valore. La nostra città coltiva da anni l'importanza della lettura e soprattutto grazie al festival Leggenda è cresciuta. Il fatto che la lettura e i libri diventino la base delle relazioni tra i cittadini è fondamentale per far crescere il rispetto e la conoscenza reciproca. Questa iniziativa - commenta il sindaco Brenda Barnini - dimostra per l'ennesima volta l'importanza di avere circoli in tutte le frazioni, veri e propri luoghi che combattono la solitudine e l'isolamento dei cittadini, specialmente i più anziani.”.

I libri potranno essere presi in prestito e restituiti oppure scambiati con altri libri. Libri in circolo è un luogo dove lasciare i libri che non si ha più voglia di avere in casa, che si sono letti, che si sono iniziati e che non si finiranno mai, che si sono amati e si vogliono condividere. Chiunque può usufruire del servizio senza troppe formalità, si prende un libro, si legge, si restituisce o se si decide di tenerlo se ne porta un altro da mettere in circolo. Ovviamente ci si affida al buon senso: è un’iniziativa che mira a promuovere la lettura e lo scambio, ma non lo si confonda con lo svuota-cantine. Si ringrazia in particolare Massimo Giannini per la cospicua donazione.

Ci sono poche regole da rispettare: si può prelevare registrando il proprio nome e numero di telefono e riconsegnando il libro entro due mesi; si possono prendere al massimo tre libri per volta; se si decide di tenere un libro bisogna portarne un altro da aggiungere al fondo; chi prese in prestito i libri si impegna a conservarli e restituirli nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti e ad utilizzarli a fini personali senza scopo di lucro.

Per ciò che concerne l’aggiunta di libri al fondo Libri in circolo, il circolo Arci Cortenuova si riserva il diritto di rifiutare libri che siano ritenuti non adatti ad un pubblico eterogeneo.

Il circolo Arci di Cortenuova si trova in via del Ponte Rotto 24 a Empoli, è aperto tutti i giorni dalle 7.00 a mezzanotte. Per informazioni 0571 845995.

