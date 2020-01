Una 58enne è morta questa mattina poco dopo le 10 a Castelfiorentino. La donna ha accusato un malore mentre guidava il proprio scooter. Si è quindi accostata in via Masini e dopo pochi passi è caduta a terra. Il cuore si è fermato e nonostante l'intervento della Misericordia di Certaldo, la donna non si è più ripresa. Presenti sul posto i carabinieri di Castelfiorentino per gli accertamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

