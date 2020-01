Mercati immobiliare, a Pisa prezzi invariati nei primi sei mesi del 2019

Nei primi sei mesi dell’anno il mercato immobiliare di Pisa vede i prezzi immobiliari invariati.

Nelle zone Aeroporto, San Giusto e San Marco non si registrano cantieri in partenza o interventi migliorativi sul territorio. I tempi di vendita sono più brevi. A San Giusto il mercato è dinamico grazie alla presenza della facoltà di Economia e alla vicinanza all’aeroporto, da un paio di anni più accessibile in seguito alla nascita del treno che lo collega alla stazione ferroviaria. In quest’area così come in zona Stazione, prevalgono gli acquisti per investimento e, in parte, finalizzati alla realizzazione di strutture turistiche ricettive. Acquistano anche genitori di studenti. Gli investitori si orientano su 4 locali, tra 120 e 150 mila € Il posto letto si affitta a 250 € al mese.

Il quartiere di San Giusto, sorto a partire dagli anni ’60 registra prezzi medi di 1200-1400 € al mq per soluzioni da ristrutturare e 1500-1600 € al mq per quelle ristrutturate. L’area della Stazione ferroviaria è composta da condomini degli anni ’50 e ’60, anche qui è possibile acquistare appartamenti in buone condizioni a 1200-1300 € al mq. Nel quartiere di San Marco si orientano prevalentemente coloro che acquistano la prima casa e che cercano anche soluzioni indipendenti che partono da 120 fino a 170 mila €. Sono in corso degli interventi di nuova costruzione in fase di ultimazione acquistabili a 2300-2400 € al mq. Non lontano, ma in posizione più periferica, sorge il quartiere di Putignano dove il medio usato si vende intorno a 1000-1200 € al mq: si trovano sia appartamenti in condominio sia villette a schiera e soluzioni indipendenti. Quotazioni sostanzialmente invariate a Cisanello, Piagge e Don Bosco. Si tratta di un’area della città caratterizzata dalla presenza dell’Ospedale e dalla vicinanza a diverse facoltà universitarie. Questo comporta una buona domanda ad uso investimento che si indirizza verso bilocali nella zona vicina all’Ospedale (su cui investire intorno a 70 mila € e da affittare a 450 € al mese) oppure su tagli più grandi posizionati nei pressi delle facoltà universitarie e su cui investire 150-200 mila € e da affittare a 900 € al mese. Piagge è un quartiere più residenziale a ridosso del centro e si snoda lungo l’Arno. Una soluzione in buono stato si scambia a 1800-2000 € al mq ed arriva a 2500 € al mq per le tipologie di piccolo taglio. Punte ancora più elevate, 3500-4000 € al mq, si toccano per le soluzioni ristrutturate con vista sull’ Arno. Nel vicino quartiere di Pisanova si realizzano prevalentemente acquisti di prima casa. Sono presenti anche dei terratetti. Una soluzione abitabile si acquista a prezzi medi di 1600-1700 € al mq. Poche le nuove costruzioni presenti acquistabili a 3500-3700 € al mq.

Fonte: Tecnocasa - Ufficio Stampa

