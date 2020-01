Netta vittoria per la Montesport che vince e convince battendo con un fragoroso 3 a 0 Euroripoli ai play off.

Le ragazze scendono in campo lucide e determinate e attacco dopo attacco non lasciano spazio di gioco alle avversarie. Bel gioco e tecnica per le atlete guidate dai coach Pistolesi e Buoncristiani.

Play off U13 Fipav

Montesport/ Euroripoli

Parziali 25/18 25/15 25/11

Fonte: Ufficio stampa

