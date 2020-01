Morte Arafet Arfaoui, riserva del giudice sull'opposizione all'archiviazione

Dopo il dibattito durato un'ora questa mattina il giudice si è riservato di decidere per l'opposizione all'archiviazione sul caso Arafet Arfaoui. Rimane in sospeso la chiave di lettura che darà il gip sul caso avvenuto un anno fa nel money transfer di via Del Papa a Empoli. Il dibattito tra le parti, come annunciato già ieri, chiamava in causa l'esame autoptico sul corpo del trentenne e la relazione tecnica portata dai legali della famiglia del tunisino. Il giudice quest'oggi era chiamato in causa per decidere se disporre di nuove indagini o se archiviarle come richiesto invece dalla procura (pm Christine Von Borries). Nel frattempo, fuori dal Palazzo di Giustizia di Firenze, alcuni manifestanti hanno chiesto a gran voce che il processo venga fatto nei confronti dei poliziotti e dei sanitari ritenuti da loro corresponsabili nel decesso di Arfaoui.

