Morte di Niccolò Bizzarri, spunta un video dell'incidente. I funerali

Ci sarebbe un video, ripreso da alcune telecamere di sorveglianza, dell'incidente di Niccolò Bizzarri, il 21enne in sedia a rotelle perché affetto da distrofia di Duchenne morto lunedì all'ospedale di Santa Maria Nuova dopo la caduta che pare sia avvenuta per un dissesto del manto stradale di piazza Brunelleschi, nel centro del capoluogo toscano. La Procura ha acquisito le immagini. Secondo quanto appreso il video mostrerebbe come la carrozzina elettrica si sia bruscamente bloccata, forse proprio a causa di una buca, anche se dalle immagini non c'è la certezza di ciò. Al momento resta aperto il fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Sul luogo dell'incidente, oltre ai fiori, sono stati anche lasciati volantini di protesta contro l'Amministrazione comunale contro le buche. È stata disposta l'autopsia. I funerali si terranno il 18 gennaio, alle 14.30, nella basilica della Santissima Annunziata.

