I Lecci presenta 'Music and Resilience' dell'associazione Prima Materia

Sabato prossimo 18 gennaio 2020 si terrà presso il museo del vino “I Lecci” di Montespertoli la presentazione pubblica del progetto “Music & Resilience”, a cura dell'associazione Prima Materia.

La serata è una restituzione dei risultati ottenuti nell'ultimo anno di attività a fianco del popolo palestinese rifugiato in Libano, raccontati dalle voci di chi direttamente prende parte alle missioni. Inoltre per l'occasione sarà presente Mohamed Orabi, psicologo e musicoterapista palestinese che collabora al progetto e che rappresenta l'organizzazione partner in Libano “Beit Atfal Assomoud”.

Nel corso dell'iniziativa saranno presentate le azioni che il progetto sviluppa attraverso l'utilizzo della musica in diversi campi di intervento sociale: cure cliniche, prevenzione, educazione e cultura. In particolare, l'impegno del progetto si è rivolto verso la formazione di personale locale competente, al fine di garantire una prosecuzione sostenibile delle attività. Durante la serata sarà dato spazio alle testimonianze dei giovani che hanno partecipato allo scambio musicale dell'estate 2019, ai filmati che raccontano le attività svolte e ad interventi musicali dal vivo dei giovani musicisti dell'associazione Prima Materia coinvolti nel progetto.

Per concludere, ci sarà una cena araba e palestinese il cui ricavato sarà devoluto alla prosecuzione delle attività del progetto. Costo 10€. “Music & Resilience” Il progetto di cooperazione internazionale si avvia nel 2012 con il patrocinio del Comune di Montespertoli ed un ampio partenariato di enti pubblici e privati, sponsor, donatori e collaboratori internazionali.

Nasce con l'intento di sviluppare le risorse musicali psico-sociali delle giovani generazioni di rifugiati palestinesi in Libano (ma anche siriani, curdi, iracheni...) in supporto del partner locale “Beit Atfal Assumoud” (La Casa dei Bambini Resilienti), ONG che sostiene la comunità palestinese in Libano dal 1976. Nel 2013 il progetto si è aggiudicato il premio “Musical Rights Award” dal Consiglio Internazionale della Musica (partner UNESCO) ed è stato presentato a Parigi ad ottobre 2019, nel corso del 6° Forum Mondiale sulla Musica.

Fonte: Comune di Montespertoli

