Ordigno bellico rinvenuto in centro storico a San Miniato

Un ordigno bellico è stato ritrovato nella soffitta di una casa nel centro di San Miniato. Ieri un uomo stava liberando la soffitta dell’abitazione ricevuta in eredità dal padre scomparso, quando ha trovato un residuato bellico. Il figlio si è rivolto immediatamente alla polizia municipale che ha provveduto a chiamare gli artificieri dei carabinieri e a mettere in sicurezza via Cesare Battisti, dove si trova l’edificio. L'operazione è durata alcuni minuti. Il cittadino non ha saputo spiegare la presenza di quel proiettile, poi scopertosi scarico, nella casa del padre.

Tutte le notizie di San Miniato