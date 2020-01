Promozione femminile attesa a Massa. La Promozione maschile riceverà il Ficeclum

Andranno in cerca del riscatto le squadre di Promozione maschile e femminile, reduci entrambe da due sconfitte ancora da digerire.

La prima palla a due sarà quella delle ragazze del Basket Castelfiorentino che venerdì alle ore 21 saranno attese a Massa per l’ultima giornata del girone di andata (arbitro Michelozzi di Pistoia). Dopo la sconfitta casalinga contro il Costone Siena che ha inaugurato il 2020, le gialloblu di Lorenzo Volterrani cercheranno di tornare alla vittoria sul parquet del fanalino di coda, con l’obiettivo di non farsi sorprendere da una squadra ancora in cerca del primo acuto stagionale.

Sabato, invece, sarà la volta dei ragazzi del Gialloblu Castelfiorentino che inaugureranno il girone di ritorno ospitando alle 21.15 il Ficeclum Fucecchio (arbitro Vincenti di Ponsacco). Reduci da quattro ko consecutivi, di cui l’ultimo amarissimo nel derby contro il Montesport, i ragazzi di Luigi Vertaldi saranno dunque chiamati a dare un chiaro segnale di svolta ed arrestare una striscia negativa che dura ormai dal 12 dicembre scorso. Contro il fanalino di coda i gialloblu dovranno dunque bissare la vittoria conquistata all’andata e riprendere quella marcia che, nella prima parte di stagione, aveva candidato la truppa castellana ad essere la vera rivelazione di questo campionato.

