'Sardine per la cultura' contro Diego Fusaro, manifestazione a Siena

Circa 150 persone sono scese in piazza con lo slogan 'Sardine per la cultura' contro la scelta del Comune di finanziare uno spettacolo del filosofo Diego Fusaro sul caso Bibbiano. La manifestazione è stata lanciata dal Movimento delle Sardine di Siena. Queste le parole del coordinatore Mattia Ciappi: "La libertà di espressione è importantissima, siamo in piazza per promuovere la cultura gratuita in contrapposizione all'amministrazione comunale che cela dietro spettacoli teatrali vere e proprie strumentalizzazioni politiche"

