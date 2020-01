Spaccio lungo la tramvia, Salvini (Gruppo misto) chiede i cani molecolari

Una mozione per chiedere un controllo più serrato di forze dell’ordine, anche con l’ausilio dei cani molecolari, lungo il percorso tramviario della linea T1 e negli istituti scolastici presenti in prossimità delle fermate. È quanto chiede il consigliere regionale Roberto Salvini (Gruppo misto) per contrastare l’emergenza droga che si sta verificando lungo il tram che congiunge Firenze a Scandicci.

«Ormai quotidianamente si verificano sul percorso tramviario Careggi-Villa Costanza, episodi di spaccio e aggressioni in pieno giorno, soprattutto nel tratto tra le fermate Cascine e Arcipressi, ma anche nei pressi dell’Istiuto Russel Newton – spiega Salvini – Su questa tratta ci sono numerose scuole, nelle cui vicinanze più volte è stata segnalata la presenza di pusher. Secondo quanto riportato in un comunicato dei Carabinieri di Firenze, solamente nel primo quadrimestre del 2019, nei pressi della linea T1 i servizi antidroga dell’Arma hanno portato all’arresto di tredici spacciatori e alla denuncia di altri due, oltre che al sequestro di ingenti quantità di eroina, di hashish, di marijuana e cocaina e alla segnalazione di quindici assuntori alla Prefettura, senza contare le ulteriori azioni messe in atto dalle altre forze dell’ordine. La situazione, sta diventando una vera e propria emergenza: i residenti continuano a segnalare inascoltati scene di degrado, pericolo e violenza. I genitori sono legittimamente preoccupati: si sono costituiti nel comitato “Mamme antidegrado”, che a dicembre 2018 ha raccolto 650 firme; tuttavia da allora la situazione non solo non si è risolta, ma sta persino peggiorando»

«Occorre che la Giunta regionale toscana, che fortemente ha voluto questa infrastruttura, oggi garantisca la sicurezza – conclude il consigliere – Innanzitutto si faccia promotrice presso la Prefettura di adeguate iniziative finalizzate all’interruzione di questo giro milionario e letale gestito dalle mafie».

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze