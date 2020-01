Tariffe rincarate per i genitori a Volterra, Benini: "Santi non vuole incontro chiarificatore"

Ancora nessuna decisione da parte di Sindaco e giunta in merito al da farsi per risolvere i problemi delle famiglie derivati dall'aumento delle tariffe di mensa e trasporto scolastico attuato da questa Amministrazione.

Nessuna risposta ai rappresentanti di classe che, dopo la riunione interna di lunedì, hanno chiesto al Sindaco di poter fissare un incontro pubblico a Volterra per parlare di quanto sta accadendo.

Santi dimostra, ancora una volta, di essere in estrema difficoltà e di non volere un incontro chiarificatore con la popolazione e con quante più persone possibile.

Per noi non è così e nell'attesa che il Sindaco si decida a parlare con tutti, dopo gli incontri a Saline e Villamagna, organizzeremo noi un incontro pubblico per giovedì prossimo, sperando che anche questa volta il sindaco voglia partecipare.

Crediamo nella trasparenza, ed é giusto che i cittadini sappiano.

Nonostante abbiamo dimostrato di voler aiutare, il Sindaco continua ad andare avanti su una cosa che potrebbe essere risolta. Ci siamo documentati e abbiamo contattato vari tecnici e vari segretari comunali, tutti ci hanno detto che la nostra proposta è fattibile. Basta volerlo".

Roberta Benini, Per Volterra

