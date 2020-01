Via dei Presepi, in 20mila per le 150 natività a Cerreto Guidi

È calato il sipario sulla IX Via dei Presepi di Cerreto Guidi e il bilancio della rassegna è decisamente positivo. Un indovinato mix fra qualità e quantità ha visto aumentare i visitatori rispetto all’anno precedente. Sono giunti da ogni parte d’Italia per ammirare i 150 presepi dislocati fra centro storico, Palazzina dei Cacciatori e Villa Medicea. Letteralmente preso d’assalto il presepe all’uncinetto.

Domenica 19 gennaio 2020 dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle ore 19, ci sarà un’apertura straordinaria per visitare lo splendido presepe di Gessica Mancini e delle infaticabili Dame all’uncinetto.

L’apertura straordinaria permetterà a chiunque lo voglia di ammirare il presepe che è stato esposto a Roma nella Sala Pio X in occasione della 44°edizione di “100 Presepi in Vaticano”, una bellissima raccolta di presepi provenienti da circa 30 Paesi del mondo. Tra questi presepi anche quello di Gessica Mancini e delle Dame che chiusa la rassegna pontificia, viene ora trasferito a Cerreto Guidi per consentirne la visione anche a quanti non lo hanno ammirato a Roma.

Tra l’altro a riprova del successo ottenuto dal presepe all’uncinetto presentato nella capitale che ritrae anche Papa Francesco, è stato chiesto a Gessica e alle Dame di preparare per il prossimo anno una grande stella cometa, ovviamente all’uncinetto, da collocare all’ingresso della rassegna.

La chiusura di domenica 12 gennaio della IX Via dei Presepi di Cerreto Guidi inaugurata il 7 dicembre scorso, ha confermato le sensazioni positive riportate nel corso delle settimane con un incremento dei visitatori per un totale di circa 20mila presenze. Tanta gente in giro per le strade di Cerreto Guidi con un’importante ricaduta economica e turistica.

“Siamo molto soddisfatti di questa edizione della Via dei Presepi - commenta il sindaco Simona Rossetti - La crescente qualità artistica dei presepi, l’accresciuta partecipazione di tanti visitatori in arrivo anche da lontano come confermano i registri di presenze e la positiva ricaduta sul territorio, ci incoraggiano a proseguire lungo questo cammino.

I ringraziamenti sono tanti e riguardano in primis i presepisti, partendo da Gessica Mancini, Fabio Bandini, Ermindo Michetti e Giuseppe Landi, per proseguire con la Parrocchia di San Leonardo, la Pro Loco, il CCN e tutti coloro che si sono adoperati a vario titolo per la buona riuscita della manifestazione. Il grazie più grande va poi alla nostra comunità che ha condiviso con entusiasmo un progetto così importante per il nostro territorio”.

