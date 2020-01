Abbandona sacchetti di rifiuti a Montenero, multa da 600 euro

Sono passati pochi giorni dal “giro di vite” richiamato dal Sindaco Luca Salvetti e dall'assessora Giovanna Cepparello sul fronte delle sanzioni per gli abbandoni dei rifiuti e si registrano i primi effetti immediati: la Polizia Municipale, supportata dagli ispettori ambientali di Aamps, ha infatti avviato una serie di indagini mirate su tutto il territorio comunale arrivando subito a sanzionare per l'importo di 600 € un abitante di Montenero intento a lasciare incautamente sacchetti dei rifiuti in un'area poco transitata in viale del Tirreno.