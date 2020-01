Abbandonati 7 cagnolini a Camaiore, la Municipale cerca il responsabile

La Polizia Municipale di Camaiore è intervenuta nella giornata di ieri, 16 gennaio 2020, per prendere in custodia una cucciolata di sette cagnolini che era stata abbandonata nella zona di Borgovecchio. I cuccioli sono poi stati affidati al canile comprensoriale per le visite veterinarie e le cure del caso.

La Polizia Municipale sta indagando su questo fatto e chiede la collaborazione dei cittadini: chiunque avesse notizie in merito è pregato di contattare il Comando di Polizia Municipale al numero 0584 986700.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio Stampa

