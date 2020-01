Abc Solettificio Manetti a caccia dell'acuto lontano da casa

Al giro di boa l’Abc Solettificio Manetti cercherà di interrompere la striscia negativa lontano da casa.

Domenica alle 18.15 i gialloblu andranno infatti a far visita allo Scuola Basket Arezzo con l’obiettivo di iniziare con un acuto la seconda parte di stagione. Con una vittoria esterna che manca dall’8 dicembre scorso, dopo le sconfitte rimediate prima ad Agliana e poi a Montevarchi, l’Abc dovrà dunque dare una svolta lontano dal PalaBetti. In palio punti importanti in ottica di classifica, visto che le prime sei della classe sono raggruppate in soli quattro punti.

Ad attendere i ragazzi di Paolo Betti ad Arezzo una squadra ostica e spinta dall’entusiasmo dopo le due vittorie consecutive che hanno chiuso il 2019 ed inaugurato il 2020: ad Altopascio la prima, ai danni di Montale domenica scorsa. Una squadra che occupa attualmente l’ultimo posto disponibile per i playoff e che andrà dunque in cerca dei due punti per mantenersi nelle prime otto posizioni.

All’andata al PalaBetti l’Abc si impose 81-69, debutto stagionale assolutamente positivo davanti ai propri tifosi: adesso è tempo di debuttare, nuovamente, nel girone di ritorno. E lontano da casa.

Arbitreranno la gara i sigg. Landi di Pontedera, Melai di Santa Maria a Monte.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Comunicazione

