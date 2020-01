Al via lavori sulle alberature di Porcellino e Gaville

Martedì 21 gennaio nelle frazioni di Porcellino e di Gaville saranno effettuati alcuni interventi di rimozione e di sostituzione delle alberature stradali. Nel dettaglio, a Porcellino, tra piazza Silone e via Aleramo, per migliorare le condizioni dell’aiuola stradale e per metterla in sicurezza verranno abbattute alcune piante. Si tratta di cipressi (Cupressus Leylandii) di età superiore a 30 anni, che presentano disarticolazioni, disseccamenti e scosciamenti e che, per questo, saranno sostituiti con 5 cipressi toscani, in modo da ricostituire il filare alberato.

Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni sarà necessario istituire il divieto di sosta in piazza Silone, dalle 8 alle 17.

Nel corso della mattinata di martedì anche la frazione di Gaville sarà interessata da un intervento di abbattimento alberature, che si svolgerà in via della Diga (tra il bivio per Villa Poggio di Gaville e Villa Poggio Asciutto). In quel tratto, quindi, sarà necessario bloccare il traffico dalle 8,30 alle 12,30.

Fonte: Comune Figline e Incisa - Ufficio Stampa

