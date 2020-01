Alleati per rispettare l’ambiente: i risultati alla Sant'Anna

Un’alleanza amica dell’ambiente e dello sviluppo erconomico, che aiuta le aziende e le imprese a essere più competitive e supporta i consumatori in scelte guidate da una maggiore consapevolezza. L’impronta ambientale dei prodotti (“Pef”) e il marchio “Made Green in Italy”, riservato ad aziende e produzioni che hanno dimostrato la loro sostenibilità in termini ambientali, si uniscono nell’ambito del progetto europeo Life Effige (acronimo di Environmental Footprint for Improving and Growing Eco-efficiency), coordinato dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

La presentazione dei risultati preliminari di questa partnership è in programma durante la conferenza stampa in programma lunedì 20 gennaio alle ore 12.00 presso la sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nella sala riunioni al piano terreno. Partecipano Francesco Testa, docente all’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna; Francesca Ettorre, project adviser di Easme, Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese della Commissione Europea; Lorenzo Mengali (società Neemo) per il progetto Life Effige.

Fonte: Scuola Sant'Anna - Ufficio stampa

